Valioso triunfo de Cefor Promotora SL

Por Romario Ventura

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Valioso triunfo de Cefor Promotora SL

En un partido correspondiente a la fecha 4 del Campeonato de la Liga de la Tercera División Profesional, el equipo de Cefor Promotora San Luis logró imponerse con marcador de 1-0 a Real Olmeca Sport (Empresarios del Rincón), en duelo disputado en la Unidad Deportiva Purísima de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

La escuadra dirigida por Rafael Lira buscó desde el inicio un futbol práctico e inteligente, aunque le costó encontrar espacios en la defensa local. Con el paso de los minutos, Real Olmeca Sport comenzó a equilibrar el encuentro y a adueñarse de las acciones, lo que mantuvo el marcador sin goles al término de la primera mitad.

En la segunda parte, el cuadro potosino salió con mayor intensidad y generó una opción clara desde los once pasos, sin embargo, Luis Briones erró el penal que pudo abrir el marcador.

Fue hasta el minuto 68 cuando Aarón Flores apareció para marcar el único tanto del encuentro y darle la ventaja a los visitantes. A partir de ahí, Cefor Promotora San Luis cerró espacios y manejó el resultado hasta el silbatazo final.

Con esta victoria, el conjunto potosino llegó a nueve puntos en el campeonato, sumando así un triunfo importante como visitante. Alineación de Cefor Promotora San Luis: 1.- Leonardo Pérez; 2.- Dilan Carrera; 3.- Víctor López; 6.- Luis Anguiano; 19.- Julio Garay; 8.- Aarón Flores; Alejandro Jairo; 7.- Dulio Silva; 10.- Alan Gutiérrez; 9.- Luis Briones; 11.- Alberto Aguilar.

