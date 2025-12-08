Verstappen se quedó a 2 puntos de su 5to. título

Ningún piloto de Fórmula 1 ejerce presión sobre sus rivales como Max Verstappen.

La estrella de Red Bull lo hizo con Lewis Hamilton en 2021, cuando ganó su primer título en la última vuelta de la temporada e impidiendo que Hamilton lograra un récord de ocho títulos de F1.

Verstappen estuvo cerca de ganar el título nuevamente este año, realizando una increíble remontada en la segunda mitad de la campaña para aumentar la presión sobre Lando Norris y Oscar Piastri. Al inicio de la temporada, parecía que la pelea sería entre los dos pilotos de McLaren.

Pero Verstappen cambió todo eso

Al llegar al Gran Premio de Abu Dabi, que cerró el domingo la temporada, se había convertido en una batalla de tres.

Verstappen hizo todo lo que pudo.

Ganó en Abu Dabi desde la pole por tercera carrera consecutiva, su octava victoria de la temporada y la 71ra de una carrera estelar.

No fue suficiente para superar a Norris, quien ganó su primer título de F1 al quedar tercero el domingo y terminar apenas dos puntos por delante de Verstappen en la clasificación.

Pero demostró por qué el neerlandés Max Verstappen genera tanta admiración.

“Este tipo, Max, es bastante difícil de vencer”, comentó el CEO de McLaren, Zak Brown, a la cadena Sky con una gran dosis de subestimación.