Xolos remonta y vence a Bravos 3-1

CIUDAD DE MÉXICO.- Con todas las miradas sobre él, Gilberto Mora pidió el balón, lo colocó en el césped del Estadio Caliente, respiró profundo y, con esa magia que lo ha acompañado desde su debut, cobró el penalti que le permitió a Xolos de Tijuana acceder a la Liguilla del futbol mexicano.

La joven estrella de la Liga MX, quien era visto desde la banca por Sebastián Abreu, decidió poner el (2-1) ante FC Juárez a lo Panenka y rendir homenaje a su entrenador, quien, ante la picardía de Mora, no dudó en aplaudir su acción.

El gol del seleccionado nacional, que encendió a la afición local, significó para el equipo fronterizo el pase para enfrentar en la Fiesta Grande a Tigres, mandando a Bravos a la búsqueda del último boleto ante Pachuca.

Ante una intensa lluvia que alejó a la afición del inmueble, ambos clubes salieron desde el silbatazo inicial con el objetivo de buscar la meta rival, teniendo ocasiones de abrir el marcador, pero fallando en cada una de ellas.

Con esas opciones, fue Bravos el primero en hacer daño, encontrando tras un poderoso remate de cabeza de Óscar Estupiñán el tan ansiado gol, que apagó el ánimo de Tijuana (12’).

El tanto fue un golpe duro para Xolos, que con el paso de los minutos tomó el balón y empezó a encontrar conexiones, que antes del descanso le permitieron alcanzar la igualada tras un remate de Mourad El Ghezouani (31’).

Ya en el segundo tiempo y con el impulso del empate, Xolos se lanzó al frente para encontrar el gol de la ventaja, misma que llegó con la definición de Gilberto Mora, quien con su tanto se convirtió en el jugador más joven en anotar en Liguilla (59’).

Con FC Juárez en la lona y con un hombre menos, los locales cerraron la gran noche al encontrar el tercero y definitivo de los pies de Ezequiel Bullaude, quien selló el resultado con apenas segundos en la cancha (90’+1).