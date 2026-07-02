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Reporta Gobierno alta demanda de autos Olinia

El gobierno federal busca inversión mixta para la producción, con participación privada y estatal

Por El Universal

Julio 02, 2026 09:38 a.m.
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Reporta Gobierno alta demanda de autos Olinia
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que hay mucha demanda de gobiernos estatales y de ciudadanos por adquirir en un futuro un Olinia, el vehículo eléctrico impulsado por el gobierno federal.

      La mandataria federal recordó que, en este momento, Olinia se encuentra en la fase de producción del vehículo en donde se busca que haya inversión mixta y en donde no solo sea el Estado mexicano, sino que también haya inversión de empresas automotrices privadas.

      "Ya pasamos la fase de diseño y ahora estamos en la fase de producción. El objetivo es que haya una inversión mixta, que no solo sea un vehículo producido por el Estado mexicano, sino que también haya inversión de algunas otras empresas que ya tienen la facilidad, por ejemplo, de tener agencias de distribución en distintos lugares y que ya fabrican algunos vehículos".

      "Entonces, está en un proceso para poder lanzar una especie de concurso para ver quiénes estarían en condiciones de asociarse, y además un cambio o algunos cambios en algunas normas que son indispensables para el desarrollo tanto Olinia como otros mini vehículos eléctricos, y que permite ya avanzar. Y sí, hay mucha demanda. No solamente de gobiernos, sino también de la gente que les gustó el vehículo", indicó.

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