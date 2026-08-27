logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

No es obligatoria una alianza electoral en 2027: Guajardo

La postura contrasta con la intención del PRI de buscar acuerdos con distintos partidos

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 27, 2026 12:44 p.m.
A
Rubén Guajardo Barrera / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Rubén Guajardo Barrera / Foto: Citlally Montaño-Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El PAN no asumirá como una estrategia obligada una alianza electoral rumbo a 2027 en San Luis Potosí. El coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, señaló que el partido primero deberá definir su propio proyecto y, a partir de ello, determinar si es conveniente competir junto con otras fuerzas políticas.

      La postura se da después de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, estableciera que las decisiones sobre posibles alianzas corresponderán al Comité Ejecutivo Nacional, aunque deberán considerar la realidad política de cada estado y la opinión de sus dirigencias locales.

      El líder panista sostuvo que las condiciones de una entidad no necesariamente son comparables con las de otra, por lo que las decisiones rumbo a 2027 deberán tomarse de manera diferenciada.

      Guajardo Barrera señaló que esta posición también marca una diferencia frente al planteamiento del dirigente nacional del PRI, quien ha manifestado su intención de buscar diálogo con distintos partidos para concretar una alianza total en las entidades donde sea posible.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En San Luis Potosí, explicó, el escenario requiere un análisis particular al tratarse del único estado del país gobernado por el Partido Verde Ecologista de México.

      Aunque no descartó una coalición, Guajardo Barrera afirmó que cualquier acuerdo deberá ser compatible ideológicamente con Acción Nacional para evitar que el partido pierda su identidad.

      LEA TAMBIÉN

      Un error, competir "sumando membretes": Chertorivski

      Descartó que MC haga alianza con quienes tienen el rechazo ciudadano; Somos MX "nace absolutamente de la incongruencia", dijo

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      No es obligatoria una alianza electoral en 2027: Guajardo
      No es obligatoria una alianza electoral en 2027: Guajardo

      No es obligatoria una alianza electoral en 2027: Guajardo

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La postura contrasta con la intención del PRI de buscar acuerdos con distintos partidos

      Video | Morena le jaló las orejas al Verde: Alito
      Video | Morena le jaló las orejas al Verde: Alito

      Video | Morena le jaló las orejas al Verde: "Alito"

      SLP

      Pulso Online

      Respondió al rechazo del PVEM y afirmó que su busca sumar a todos los partidos que compitan separados de Morena en SLP

      PVEM descarta alianza con el PRI en SLP
      PVEM descarta alianza con el PRI en SLP

      PVEM descarta alianza con el PRI en SLP

      SLP

      Pulso Online

      El partido respondió a la propuesta de Alejandro Moreno y afirmó que mantendrá acuerdos con las fuerzas de la 4T

      Incumplen con costo de trámite de identidad de género: colectiva
      Incumplen con costo de trámite de identidad de género: colectiva

      Incumplen con costo de trámite de identidad de género: colectiva

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Una persona pagó mil 542 pesos por trámite pese a acuerdo de reducción y jornadas gratuitas