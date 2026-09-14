Freestylers potosinos avanzan a fase nacional de Supremacía XXIV
Ismael Rodríguez y Eric Emilio Vázquez obtuvieron los dos primeros lugares de la competencia realizada en la Plaza del Carmen
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San Luis Potosí, SLP.- Ismael Rodríguez, conocido como Berserck, y Eric Emilio Vázquez, Quetzal, obtuvieron su pase a la etapa nacional de Supremacía XXIV, luego de ocupar el primero y segundo lugar, respectivamente, en la competencia de freestyle realizada en la capital potosina.
El encuentro se desarrolló este fin de semana en la Plaza del Carmen, con la participación de exponentes de la capital y otros municipios de San Luis Potosí, así como de Querétaro, Aguascalientes, León, Guadalajara y Toluca, entre otras ciudades.
Las actividades comenzaron a las 16:30 horas e incluyeron una serie de enfrentamientos de improvisación lírica. El tercer lugar correspondió a James Keuvin Mata, conocido como Pixels.
Con sus resultados, Berserck y Quetzal obtuvieron el derecho de participar en la etapa nacional de la competencia, programada para el 3 de octubre en Guadalajara.
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El festival contó con el respaldo del Ayuntamiento de San Luis Potosí mediante la Dirección de Atención a las Juventudes. Su titular, Ramón López Serna, señaló que la administración municipal busca facilitar espacios públicos para actividades artísticas y recreativas dirigidas a jóvenes.
El Gobierno municipal no precisó el número total de competidores, la cifra exacta de asistentes ni los recursos destinados a la realización del encuentro.
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