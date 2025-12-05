RoboCop ya encontró su hogar en Detroit

Detroit.- RoboCop finalmente ha encontrado un hogar permanente en Detroit. Una estatua de 3,3 metros de altura y 1.587 kilogramos ha estado atrayendo a los fanáticos desde que comenzó a vigilar la Ciudad Motor, después de un proceso de unos 15 años.

Incluso en medio de una tormenta de nieve, las personas conducían frente a ella para dar un vistazo, señaló Jim Toscano, copropietario de la compañía de producción cinematográfica FREE AGE, donde la estatua de bronce se encuentra anclada cerca de la acera.

“RoboCop” llegó a los cines en 1987, y la película retrataba a una ciudad futurista de Detroit que estaba plagada por la delincuencia gracias a la deficiente protección de una fuerza policial superada en números y armamento. Entonces apareció RoboCop --interpretado por Peter Weller-- un cyborg casi invencible, creado por una corporación empeñada en privatizar a la policía.

La búsqueda de un hogar para RoboCop permaneció en el limbo unos tres años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí