Sancionan a agencia rusa por intoxicación

Londres, Ing.- Gran Bretaña sancionó a la agencia de inteligencia rusa y convocó al embajador de Moscú el jueves después de que una investigación concluyera que el presidente Vladímir Putin fue responsable de un ataque con agente neurotóxico en suelo británico en 2018.

El gobierno declaró que el GRU estaba siendo sancionado en su totalidad por actos “imprudentes”, incluyendo el ataque en la ciudad de Salisbury contra Sergei Skripal, un exoficial del GRU que fue encarcelado en Rusia en 2006 por espiar para Gran Bretaña. Fue lanzado como parte de un intercambio de espías en 2010 y se desarrolló en el Reino Unido.

Skripal y su hija Yulia se enfermaron gravemente en marzo de 2018 después de ser expuestos al agente neurotóxico Novichok, que había sido untado en el picaporte de la puerta principal del exespía. Un policía, Nick Bailey, también se enfermó. Los tres sobrevivieron al ataque.

Tres meses después, una mujer británica, Dawn Sturgess, de 44 años, y su pareja Charlie Rowley colapsaron después de encontrar un frasco de perfume desechado que contenía Novichok. Sturgess había rociado el contenido del frasco en su muñeca y murió días después. Rowley sobrevivió.

Rusia ha negado cualquier participación en envenenamientos.