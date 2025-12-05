De un tailandés, restos devueltos

Jerusalén.- Los restos mortales entregados por insurgentes de Gaza a Israel como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego fueron identificados como los de un trabajador agrícola tailandés, dijeron el jueves autoridades israelíes y tailandesas. La devolución de los restos de Sudthisak Rinthalak deja solo un último rehén por devolver en virtud del acuerdo.

Sudthisak era un trabajador agrícola que había estado empleado en el kibutz Be’eri, una de las comunidades más afectadas en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que desencadenó la campaña de Israel en Gaza. Las autoridades israelíes dijeron que el tailandés, de 42 años, falleció en el ataque y que su cuerpo fue llevado por el grupo insurgente Yihad Islámica.

En Gaza, el jueves, una milicia palestina respaldada por Israel informó que su líder, Yasser Abu Shabab, fue asesinado en una disputa con otra familia. La muerte de Abu Shabab podría ser un revés para los intentos de Israel de establecer su propia alternativa al gobierno de Hamás en Gaza.

La entrega de los restos de Sudthisak, el miércoles, se acerca un paso más a la finalización de la primera fase del frágil alto el fuego de ocho meses en Gaza.

El israelí Ran Gvili es el último rehén cuyos restos no han sido devueltos aún. Gvili era un policía israelí que ayudó a gente a escapar del festival de música Nova durante el ataque del 7 de octubre y fue asesinado luchando en otro lugar.

Desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre, 20 rehenes vivos y los restos de otros 27 han sido devueltos a Israel que, a cambio, entregó los cuerpos de cientos de palestinos a Gaza. La mayoría de ellos siguen sin identificar.

Con la primera fase aún incompleta, los planos para fases adicionales del alto el fuego siguen en el aire, lo que plantea preguntas sobre cómo se implementarán.

Según el plan respaldado por la Organización de Naciones Unidas, una fuerza de seguridad internacional se desplegará en Gaza para mantener la seguridad y asegurar el desarme de Hamás, mientras una administración internacional encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, gobierna el territorio. Sin embargo, no ha habido noticias sobre la composición de la administración y los países no se han comprometido plenamente a participar en la fuerza de seguridad.