logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Fotogalería

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Afganistán y Pakistán cierran acuerdo de paz

Por EFE

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Afganistán y Pakistán cierran acuerdo de paz

Nueva Delhi, India.- Afganistán y Pakistán pusieron fin este domingo a una semana de enfrentamientos y acusaciones mutuas en su frontera, marcada por ataques aéreos y combates que causaron decenas de muertos y elevaron el riesgo de una nueva crisis regional.

La escalada comenzó el 9 de octubre, cuando Pakistán lanzó un presunto ataque con dron en Kabul dirigido contra el líder del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes, Mufti Noor Wali Mehsud.

La operación, que Islamabad no confirmó, derivó en bombardeos y choques armados a lo largo de la línea Durand, de 2.600 kilómetros, donde ambos ejércitos intercambiaron fuego durante varios días.

El Ejército paquistaní afirmó haber abatido al menos 30 presuntos militantes del TTP en distintas operaciones desarrolladas en zonas fronterizas del noroeste del país, como parte de su respuesta a los ataques que, según Islamabad, fueron lanzados desde territorio afgano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los enfrentamientos más intensos se registraron entre el 12 y el 15 de octubre en el distrito de Spin Boldak, en la provincia afgana de Kandahar, donde, según medios afganos, se produjeron combates fronterizos que dejaron víctimas civiles.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se tambalea la tregua en Gaza
Se tambalea la tregua en Gaza

Se tambalea la tregua en Gaza

SLP

AP

Tras tiroteos, Israel acusa a Hamás de violar el acuerdo y suspende el envío de ayuda

Audaz y veloz robo del Louvre
Audaz y veloz robo del Louvre

Audaz y veloz robo del Louvre

SLP

AP

A plena luz del día, se llevan del museo joyas napoleónicas de “valor incalculable”

El papa León X IV canoniza al “médico de los pobres”
El papa León X IV canoniza al “médico de los pobres”

El papa León X IV canoniza al “médico de los pobres”

SLP

AP

José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles ya son santos

EU compraría carne de res argentina: Trump
EU compraría carne de res argentina: Trump

EU compraría carne de res argentina: Trump

SLP

AP