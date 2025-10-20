Afganistán y Pakistán cierran acuerdo de paz

Nueva Delhi, India.- Afganistán y Pakistán pusieron fin este domingo a una semana de enfrentamientos y acusaciones mutuas en su frontera, marcada por ataques aéreos y combates que causaron decenas de muertos y elevaron el riesgo de una nueva crisis regional.

La escalada comenzó el 9 de octubre, cuando Pakistán lanzó un presunto ataque con dron en Kabul dirigido contra el líder del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes, Mufti Noor Wali Mehsud.

La operación, que Islamabad no confirmó, derivó en bombardeos y choques armados a lo largo de la línea Durand, de 2.600 kilómetros, donde ambos ejércitos intercambiaron fuego durante varios días.

El Ejército paquistaní afirmó haber abatido al menos 30 presuntos militantes del TTP en distintas operaciones desarrolladas en zonas fronterizas del noroeste del país, como parte de su respuesta a los ataques que, según Islamabad, fueron lanzados desde territorio afgano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los enfrentamientos más intensos se registraron entre el 12 y el 15 de octubre en el distrito de Spin Boldak, en la provincia afgana de Kandahar, donde, según medios afganos, se produjeron combates fronterizos que dejaron víctimas civiles.