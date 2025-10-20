logo pulso
Mundo

EU compraría carne de res argentina: Trump

Por AP

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
A
EU compraría carne de res argentina: Trump

A bordo del Air Force One.- El presidente Donald Trump indicó el domingo que Estados Unidos podría comprar carne de res argentina en un intento por reducir los precios para los consumidores estadounidenses.

“Compraríamos algo de carne de Argentina”, comentaron los periodistas a bordo del Air Force One durante un vuelo de Florida a Washington. “Si hacemos eso, nuestros precios de la carne de res bajarán”.

Donald Trump prometió a principios de esta semana abordar el tema como parte de sus esfuerzos para mantener la inflación bajo control.

Los precios de la carne de res en Estados Unidos han sido obstinadamente altos por una variedad de razones, incluyendo la sequía y la reducción de importaciones desde México debido a una plaga devoradora de carne en los rebaños de ganado allí.

Trump ha estado trabajando para ayudar a Argentina a fortalecer su moneda en colapso con una línea de intercambio de crédito de 20.000 millones de dólares y financiamiento adicional de fondos soberanos y del sector privado antes de las elecciones de medio término para su cercano aliado, el presidente argentino Javier Milei.

