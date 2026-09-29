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Minas norcoreanas hieren a 3 soldados

Por AP

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
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Minas norcoreanas hieren a 3 soldados
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      Seúl, Corea del Sur.- Corea del Norte probablemente plantó las minas terrestres que hirieron a tres soldados surcoreanos la semana pasada a lo largo de la fuertemente fortificada frontera que separa a ambos países, indicó el lunes el ejército de Corea del Sur. La conclusión preliminar podría aumentar aún más las tensiones entre los vecinos rivales.

      El Estado Mayor Conjunto del Sur anunció la conclusión preliminar tras inspeccionar el lugar junto con el Mando de Naciones Unidas, liderado por EU.

      Tres oficiales militares surcoreanos resultaron heridos en dos explosiones consecutivas el 21 de septiembre cerca de la línea de demarcación militar (MDL) en la sección occidental de la Zona Desmilitarizada, una zona de amortiguamiento fronteriza fuertemente fortificada entre las Coreas.

      Las explosiones ocurrieron durante una operación para establecer una ruta de patrullaje a través de un área que rara vez había sido visitada durante décadas, de acuerdo con funcionarios. La ruta estaba destinada a permitir futuras inspecciones con el Mando de la ONU luego que Corea del Sur detectara "cambios en el terreno" el año pasado que pudieron haber sido resultado de la colocación de minas por parte de Norcorea.

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