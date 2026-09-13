Alarma a BRICS la violencia en OM

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Nueva Delhi, India.- Los líderes de los BRICS acordaron este sábado pedir máxima contención ante la escalada en Oriente Medio, preservar el flujo del comercio y la energía y rechazar las sanciones unilaterales contrarias al derecho internacional, en la Declaración de Nueva Delhi adoptada por unanimidad durante la primera jornada de la cumbre.

"Expresamos profunda preocupación por la continua escalada de las tensiones en Oriente Medio y, recordando nuestras respectivas posiciones nacionales, pedimos ejercer la máxima contención, así como evitar acciones que puedan agravar aún más la situación", señala el documento.

En una extensa declaración de 140 puntos, el bloque subraya la necesidad de trabajar de forma conjunta para "mantener el flujo constante del comercio global, las cadenas de suministro y la energía", sin mencionar directamente el estrecho de Ormuz, vía clave del suministro mundial afectada por la actual escalada regional.

El bloque exige además la eliminación de las medidas que calificó como "ilegales". "Condenamos la imposición de medidas coercitivas unilaterales que sean contrarias al derecho internacional, y reiteramos que tales medidas, entre otras formas bajo la de sanciones económicas unilaterales y sanciones secundarias, tienen profundas implicaciones negativas para los derechos humanos", recoge el punto 22.

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Los BRICS se fundaron en 2006 por Brasil, Rusia, India y China, y Sudáfrica se incorporó en 2010. Desde entonces el bloque se ha ampliado a 11 miembros, que representan aproximadamente la mitad de la población mundial y una parte significativa de la producción económica global.

Los BRICS realizan además un llamamiento a la diplomacia y a la prevención de conflictos, pero evitan cualquier mención directa a la guerra en Ucrania, que no aparece en el documento, pese a que la declaración dedica apartados específicos a varios de los principales conflictos internacionales.