Alarma por tiroteo cerca de la C. Blanca

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Washington.- Un hombre encerrado en una añeja disputa por las condiciones de su condominio tipo penthouse mató a tiros al administrador del edificio el jueves en un concurrido gimnasio antes de huir y disparar a cuatro personas más desde su patio, sacudiendo un vecindario de moda de la capital y atrayendo a una multitud de policías.

Posteriormente, Matt Lambert, un médico de 55 años, se quitó la vida de un disparo mientras estaba atrincherado en su apartamento, donde había hablado por teléfono con negociadores policiales, indicó Jeffery Carroll, jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana.

Lambert estaba enfrascado en una disputa con la administración del edificio por problemas de moho y humedad en su vivienda, ubicada en el séptimo piso, según los registros judiciales.

Los disparos se reportaron alrededor de las 8 de la mañana en Logan Circle, a 1.6 kilómetros al norte de la Casa Blanca. Gran parte de la cuadra de la calle 15 fue acordonada mientras la policía instaba a la gente a evitar el área, en la que también se encuentra un centro de acondicionamiento físico VIDA, la Iglesia Episcopal St. Luke´s, residencias y un supermercado Whole Foods. Las escuelas fueron puestas en confinamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Equipos SWAT y de otras unidades se apostaron con sus armas desenfundadas en el techo de un edificio de apartamentos o en el suelo abajo. Carroll señaló que Lambert baleó a cuatro víctimas desde el patio de su condominio.

El hombre que murió en el gimnasio VIDA en la planta baja fue identificado como James Stuart, de 46 años, el administrador del edificio, indicó el jefe de policía.

"Ha habido una disputa en curso entre el sospechoso" y la administración del edificio, dijo Carroll. "Creemos que está relacionado con eso".

James Spellman, un testigo que estaba en el gimnasio, relató que había unas 50 personas allí cuando comenzó el tiroteo.

"En cuestión de segundos un hombre cayó al suelo, y brotó un charco de sangre", contó. "Un miembro del gimnasio corrió a ayudar. Murió al instante. Le habían disparado en el cuello".