Talibanes liberan a un estadounidense

Islamabad, Pakistán.- Los talibanes liberaron el domingo a un ciudadano estadounidense de una prisión afgana, semanas después de que afirmaran haber llegado a un acuerdo con Estados Unidos sobre un intercambio de prisioneros como parte de un esfuerzo por normalizar las relaciones.

El portavoz adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores de los talibanes, Zia Ahmad Takal, identificó al hombre como Amir Amiri. No especificó cuándo, por qué o dónde fue detenido Amiri.

Un funcionario con conocimiento del hecho dijo que Amiri había estado detenido en Afganistán desde diciembre de 2024 y que estaba de camino de regreso a Estados Unidos.

Qatar facilitó la liberación de Amiri en el último logro diplomático resultante de su asociación de seguridad con Estados Unidos, que ha logrado la libertad de otros cuatro estadounidenses detenidos por el Talibán este año. Qatar también ayudó en la liberación de una pareja británica.

Ahmad Habibi, el hermano de Mahmood Habibi, estadounidense retenido por los talibanes durante más de tres años, expresó que estaban agradecidos de escuchar las noticias sobre Amiri, y mantenían la esperanza de que Mahmood también fuera liberado.