Israel alista plan de alto al fuego

Tel Aviv, Israel.- En vísperas de reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró el domingo que Israel está trabajando en un nuevo plan de alto el fuego con la Casa Blanca.

Netanyahu se ha enfrentado a una fuerte presión internacional para poner fin a la guerra, especialmente durante la ofensiva en curso en Ciudad de Gaza.

En la reunión de este lunes en la Casa Blanca, se espera que Trump comparta una nueva propuesta para poner fin al conflicto.

Funcionarios árabes informados sobre el plan dicen que la propuesta de 21 puntos pide un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás en un plazo de 48 horas y una retirada gradual de las fuerzas israelíes. La propuesta no ha sido anunciada formalmente, aunque se esperan en los próximos días.

Un desafiante Netanyahu dijo el viernes a los líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU que su nación “debe terminar el trabajo” contra Hamás en Gaza, donde 48 rehenes siguen cautivos, alrededor de 20 de ellos considerados vivos por Israel.

Explosiones en Gaza

Los hospitales locales en el centro de Gaza indicaron que al menos 10 personas murieron cuando al menos dos ataques alcanzaron hogares en el campo de refugiados de Nuseirat.

El Ministerio de Salud de Gaza sostuvo en su informe diario que el número de muertos ha ascendido a 66,005, con otros 168,162 heridos desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Los residentes informaron haber escuchado sonidos de explosiones durante la noche en toda la ciudad, probablemente provenientes de la demolición de edificios mediante la detonación de vehículos y robots cargados de explosivos. “Eran incesantes”, relató Sayed Baker, un palestino que se refugia cerca de un hospital Shifa, sobre las explosiones.

El Ejército israelí afirmó haber atacado 140 objetivos militares de Hamás en las últimas 24 horas.

Las fuerzas de seguridad israelíes también mataron a tiros al presunto atacante en un incidente en el que un hombre resultó herido en un cruce de carreteras cerca de Nablus, en Cisjordania. El ataque fue elogiado por Hamás. La violencia ha aumentado en Cisjordania, ocupada por Israel, que junto con Gaza y Jerusalén Este fue capturada por Israel en la guerra de Oriente Medio de 1967.