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La Paz.- El estatal Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) dictó una alerta naranja ante un posible incremento del caudal de los ríos en siete regiones de Bolivia como consecuencia del fenómeno de El Niño.

El reporte estableció que el periodo de riesgo comienza este domingo y se extenderá al menos por una semana en 18 municipios de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca, Tarija y Beni.

Del mismo modo, está vigente la alerta amarilla en otros 19 municipios de las regiones de Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Pando y Beni.

Hace unos días, el Senamhi también dictó una alerta naranja por el incremento de temperaturas en los departamentos de Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, que oscilarán entre los 36 y 41 grados Celsius, lo que eleva los riesgos de incendios forestales.

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El sábado, el Viceministerio de Defensa Civil tomó acciones respecto a un incendio en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, situado en la región oriental de Santa Cruz, en un sector de "difícil acceso", a 380 kilómetros de la población de San Ignacio de Velasco.

Asimismo, en la víspera, esa misma instancia reportó el incendio de 38 hectáreas en el departamento altiplánico de Oruro, en el que resultaron dañadas la paja, la leña y los arbustos nativos, con un impacto en 10 familias dedicadas al pastoreo.

Hace unos días, el viceministerio indicó que se dispuso la entrega de geomembranas, tanques de almacenamiento de agua y el desplazamiento de cisternas con apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas más vulnerables por la sequía y el incremento del calor.