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Amorío tumba a CEO de Nvidia

Renuncia Jensen Huang luego de escándalo y preocupaciones sobre la seguridad nacional

Por AP

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Amorío tumba a CEO de Nvidia
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      Santa Clara, Cal.- El director general de Nvidia, Jensen Huang, presentó su renuncia el jueves, coronando la precipitada caída del emblemático rostro del auge de la inteligencia artificial, cuya salida tras informes de relaciones extramaritales ha dejado al fabricante de microprocesadores sumido en un futuro incierto.

      Luego de una vertiginosa serie de titulares sobre la infidelidad de Huang y su vínculo con una presunta espía china, su salida del cargo ha dado inicio a una carrera para encontrar un reemplazo permanente que tome las riendas de una gigantesca empresa de billones de dólares, la cual salió de las penumbras para ubicarse entre Apple y Microsoft en la cima del índice S&P.

      "La salida de Huang añade incertidumbre mucho más allá de la propia empresa", dijo Asa Hiken, analista en la firma de investigación eMarketer, reflejando los temores de implicaciones más amplias y la posibilidad de una burbuja de IA.

      Huang, de 63 años, es una de las personas más ricas del mundo, con una fortuna personal que, de acuerdo a las estimaciones de Forbes, ronda los 150,000 millones de dólares. Es el mayor accionista individual de Nvidia.

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      Los escándalos a su alrededor se intensificaron en las últimas semanas, después de que The New York Times reportó sobre la relación de Huang con una mujer que, según el periódico, fue identificada por funcionarios federales como una espía china reclutada con el objetivo de influir para que la compañía ampliara la disponibilidad de sus chips más avanzados en China.

      La presión se intensificó cuando surgieron reportes de otro presunto romance de Huang, esta vez con una empleada de Nvidia. Reuters informó el jueves, con información de fuentes anónimas, que Huang tenía una relación íntima con otra empleada.

      Colette Kress 

      asume el cargo

      Nvidia ha designado como directora general interna a una veterana ejecutiva con 13 años en la empresa, responsable de algunos de sus mayores acuerdos de financiación, luego que la renuncia abrupta de su líder de larga data sacudió Silicon Valley.

      Nvidia recurrió a Colette Kress para tomar el control después de que Jensen Huang dejara el cargo. Kress es una ejecutiva financiera de alto rango que se comunicaba con regularidad con analistas e inversionistas de Wall Street a medida que la compañía se convertía en un pilar de 4 billones de dólares en la industria de la IA.

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