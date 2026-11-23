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Un tribunal de apelaciones anuló una ley federal que exige a los lugares de trabajo ofrecer facilidades para las mujeres embarazadas, luego de determinar que el Congreso violó la Constitución de Estados Unidos cuando se aprobó la norma en 2022.

La Corte de Apelaciones del 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, transmitida su otoño el viernes por 9 votos a favor y 8 en contra. Defensores de la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas señalan que la decisión invalida dicha ley en Texas, Luisiana y Misisipi, que están bajo la jurisdicción del 5º Circuito, y podría poner en riesgo la norma en otros lugares.

El tribunal de apelaciones determinó que la ley era inconstitucional, ya que una mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes federal no estaba esencialmente presente cuando se aprobó como parte de un paquete de gastos en diciembre de 2022. En ese momento, la cámara baja operaba bajo reglas de la era del COVID-19, las cuales les permitían a los legisladores mediante votar representación.

"El texto, el contexto, la comprensión original y la aplicación histórica ininterrumpida de la Cláusula (de quórum) indican que los miembros del Congreso deben estar presentes a efectos de quórum, tal como sostuvo expresamente la Corte Suprema hace más de 125 años y como el Congreso ha hecho desde la fundación (del país)", manifestó el tribunal en su decisión. "La ´presencia por representación´ no cuenta".

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