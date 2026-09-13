Apoyan a Hashim Thaci

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Pristina, Kosovo.- Miles de personas se manifestaron en Pristina el sábado en apoyo del expresidente de Kosovo Hashim Thaci y otros tres excombatientes, antes que la próxima semana se conozcan sus veredictos en un juicio por crímenes de guerra.

Hashim Thaci y otros tres excomandantes del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) enfrentan cargos por presuntos crímenes de guerra vinculados a la guerra separatista de 1998-1999 contra Serbia.

Los manifestantes llenaron una plaza céntrica de la capital; muchos llevaban banderas albanesas rojas y negras. Retratos de los cuatro excombatientes del ELK han sido pegados por la ciudad, junto con un enorme reloj digital que cuenta el tiempo hasta el momento en que el tribunal de La Haya emitirá sus veredictos el próximo miércoles. Una gran pancarta decía: "En nombre del pueblo, declárenlos inocentes".

"Esto es lo mínimo que podemos hacer: venir aquí hoy por ellos", comentó Fadil Gashi, quien viajó a Pristina en autobús desde la ciudad sureste de Gjilan.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los fiscales han pedido una pena máxima de 45 años de prisión para Thaci y los otros acusados —Kadri Veseli, Rexhep Selimi y Jakup Krasniqi—, a quienes se les imputa asesinato, tortura y persecución de civiles durante y después del conflicto, que dejó 13,000 muertos.

Thaci renunció al cargo en 2020 para defenderse de los 10 cargos por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Él y los otros tres acusados permanecen detenidos desde noviembre de 2020 en el tribunal, que formalmente forma parte del sistema judicial de Kosovo. Los cuatro hombres han negado los cargos.

Los manifestantes en Pristina elogiaron al ELK como un movimiento de liberación. Las autoridades han criticado el proceso por considerarlo político y diseñado para establecer un falso equilibrio con Serbia, cuyos líderes políticos y militares anteriormente fueron juzgados y condenados por crímenes de guerra en Kosovo por un tribunal separado de la ONU.

Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008, con el apoyo de Estados Unidos y de la mayoría de los países de la Unión Europea.