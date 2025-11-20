Aranceles reducen 24% déficit comercial de EU

Washington.- El déficit comercial de EU cayó casi un 24% en agosto, debido a que los amplios aranceles globales del presidente Donald Trump redujeron las importaciones.

En un informe divulgado con un retraso de más de siete semanas debido al cierre del gobierno federal, el Departamento de Comercio señaló el miércoles que la diferencia entre lo que Estados Unidos compra a otros países y lo que les vende se redujo a 59.600 millones de dólares en agosto, en comparación con 78.200 millones en julio.

Las importaciones de bienes y servicios cayeron 5%, alcanzando 340.400 millones de dólares en agosto con respecto a julio, cuando las empresas estadounidenses acumularon productos extranjeros antes de que Trump finalizara los impuestos sobre bienes de casi todos los países del mundo. Esos beneficios entraron en vigor el 7 de agosto.

Las exportaciones de Estados Unidos aumentaron un 0,1% en agosto, alcanzando 280.800 millones de dólares.

Con el argumento de que los persistentes déficits comerciales de Estados Unidos significan que otros países se han aprovechado del país, Trump revirtió décadas de la política estadounidense a favor del libre comercio, imponiendo aranceles de dos dígitos a las importaciones de la mayoría de los países y asignando sus propios aranceles a productos específicos.