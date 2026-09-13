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Arremetida rusa provoca 8 muertos

Vladímir Putin lanza advertencia a Europa

Por AP

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Arremetida rusa provoca 8 muertos
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      Kiev, Ucrania.- Ataques rusos mataron a ocho civiles y dejaron docenas de heridos en Ucrania, informaron autoridades locales el sábado, después de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió que el envío de tropas europeas al país equivaldría a un conflicto directo con el Kremlin.

      Ucrania enfrenta una creciente presión por la intensificación de la campaña aérea de Rusia, que utiliza misiles balísticos y drones a reacción para perforar las defensas rivales. Los ataques de Moscú han tenido como objetivo la red eléctrica ucraniana de cara al invierno, en una campaña que, según las autoridades, tiene como objetivo desmoralizar a la población civil.

      Dos personas murieron y otra resultó herida cuando drones rusos impactaron durante la noche una zona residencial en la ciudad ucraniana de Zaporiyia, dijo el sábado el jefe regional, Ivan Fedorov. Una persona murió y otras tres sufrieron lesiones en ataques contra Krivói Rog.

      En el puerto del mar Negro de Odesa y sus inmediaciones, 35 personas resultaron heridas en lo que el jefe de la región homónima, Oleh Kiper, calificó como un "ataque masivo". Entre los edificios dañados había un rascacielos residencial, cuyos pisos superiores quedaron completamente destruidos.

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      Tres personas murieron el sábado cuando drones alcanzaron automóviles en Kramatorsk, en la región de Donetsk.

      Por otra parte, en declaraciones a reporteros en la cumbre de BRICS en India, Putin afirmó que si los gobiernos europeos envían tropas a Ucrania, eso significará "una guerra con Rusia".

      "Ahora hablan de que están considerando enviar tropas a Ucrania. Eso significa una guerra con Rusia", agregó.

      Putin también negó que Rusia representa alguna amenaza para Europa y sostuvo que "no existe tal amenaza y nunca la ha habido". "No amenazamos, ni tenemos intención de amenazar, a los países europeos".

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