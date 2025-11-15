Arrestan a 21 durante protesta en Chicago

Chicago, Ills.- Las autoridades arrestaron a 21 manifestantes el viernes y dijeron que cuatro agentes resultaron heridos afuera de una instalación federal de inmigración en el área de Chicago que, según activistas, de hecho funciona como centro de detención y presenta condiciones inhumanas.

El departamento de policía del condado Cook informó que la mayoría enfrenta cargos de obstrucción, conducta desordenada y caminar sobre una carretera. Una de las personas también se enfrenta a un cargo de acción tumultuaria. Sus edades oscilan entre 23 y 67 años.

Posteriormente, el departamento señaló en un comunicado que cuatro agentes se lesionaron mientras intentaban dirigir a los manifestantes para que salieran de una carretera y se colocaran de vuelta detrás de una barrera. Dos policías de Broadview y uno de la policía del condado Cook fueron llevados a un hospital.

El policía del condado Cook sufrió una lesión en la parte inferior de la pierna, recibió atención médica y fue dado de alta. Una policía estatal de Illinois fue atendida en el lugar.

Momentos antes del enfrentamiento, los manifestantes cantaban y coreaban consignas. Aproximadamente a las 10 de la mañana, un numeroso grupo de personas —a sabiendas de que serían arrestadas— presuntamente cruzaron la barrera que contenía la manifestación e intentaron acercarse a la instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Algunos de los inconformes portaban carteles que decían: “El amor de Dios no conoce fronteras” y “Dios exige libertad”. Algunos oraban. Eran unas 300 personas antes de que comenzaran a dispersarse.

La instalación, ubicada en Broadview, Illinois, ha sido objeto de frecuentes protestas, particularmente los viernes, contra una ofensiva federal para controlar la inmigración denominada “Operación Midway Blitz”. Desde septiembre, dicho operativo ha derivado en el arresto de más de 3,200 personas en el área metropolitana de Chicago bajo sospecha de violar las leyes de inmigración.

Las agresivas tácticas utilizadas por los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el ICE han sido criticadas por medios de impugnaciones jurídicas y protestas en las calles.