Sudán, en creciente riesgo de genocidio, advierten

Ginebra, Suiza.- El riesgo de genocidio en Sudán, donde se han denunciado graves crímenes tras la reciente toma por los rebeldes de la ciudad darfurí de Al Fasher, “es real y está creciendo cada día”, alertaron este viernes representantes de la ONU y la Unión Africana ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En una sesión especial del Consejo para analizar la situación en Al Fasher, el enviado especial de la UA para la prevención del genocidio, Adama Dieng, leyó un comunicado suscrito también por su homólogo en la ONU, Chaloka Beyani, en el que añadió que ante las atrocidades “el mundo debe ir más allá de las condenas”.

Dieng pidió en este sentido a la comunidad internacional el fin inmediato del flujo de armamento y soldados a Sudán, así como más medidas para garantizar la rendición de cuentas de todos los perpetradores de abusos y también llegada de ayuda humanitaria.

“El mundo no debe estar parado mientras se perpetran atrocidades, el silencio y la inacción son cómplices”, aseguró el senegalés, y recordó que dos años y medio de guerra civil en Sudán han dejado al menos 40,000 muertos y 14 millones de desplazados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El embajador de Sudán ante la ONU en Ginebra, Hassan Hamid Hassan, señaló por su parte que las milicias rebeldes de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que tomaron Al Fasher el 26 de octubre, están perpetrando asesinatos basándose en la etnia de las víctimas, “algo que no puede describirse sino como un genocidio”.

“Llevamos mucho tiempo advirtiendo a la ONU y pidiendo presión contra la milicia rebelde y contra Emiratos Árabes Unidos, el país que la patrocina con ayuda militar y equipamiento estratégico”, señaló el embajador sudanés.