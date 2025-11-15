Descarbonización del transporte, en promesa

Belém, Brasil.- Once países, entre ellos Brasil, Colombia y España, se sumaron este viernes a una declaración conjunta en la COP30 de Belém, para impulsar la descarbonización del sector de los transportes con metas concretas y medibles para 2035.

En un documento divulgado por el Gobierno de Chile, que impulsó la iniciativa, los países firmantes se comprometen a reducir en un 25 % la demanda de energía del transporte a 2035 y, además, a que un tercio de la energía que utilicen provenga de fuentes renovables y biocombustibles sostenibles.

Los once países que hasta la fecha se han adherido a la declaración son Austria, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, R. Dominicana, Noruega, Eslovenia, España y Portugal.

Por otra parte, un grupo de indígenas amazónicos bloqueó este viernes durante casi cuatro horas la entrada principal a la cumbre climática de la ONU (COP30) en Belém para protestar contra proyectos de infraestructura que creen que amenazan sus territorios.

Casi 90 miembros de la etnia Munduruku, ataviados con penachos y collares de semillas, crearon sobre las 6.00 de la mañana un cordón con bastones rituales de madera para impedir que los participantes entraran a la conocida como Zona Azul, el área restringida bajo administración de la ONU donde se realizan las negociaciones.