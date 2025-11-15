Beijing moderniza su Armada

Bangkok, Tailandia.- China comenzó el viernes las pruebas de navegación de su buque de asalto anfibio más avanzado, apenas una semana después de poner en servicio sus últimos portaaviones como parte de la rápida modernización de su Armada, que ya es la más grande del mundo.

El Sichuan Tipo 076, que zarpó del astillero Hudong-Zhonghua en Shanghái, combina características de portaaviones con las de un buque de asalto anfibio y tiene la capacidad de lanzar tanto aeronaves como lanzas de desembarco cargadas con tropas.

Tiene aproximadamente la mitad del tamaño del Fujian, el último portaaviones puesto en servicio por Beijing el 7 de noviembre, con un desplazamiento de unas 40.000 toneladas. Ambos barcos fueron diseñados y construidos en el país.

Aunque no se han publicado los detalles técnicos exactos, los buques de asalto anfibio suelen ser más rápidos que los portaaviones, lo que les da más flexibilidad operativa.

La Armada china ya cuenta con más embarcaciones que la de Estados Unidos, pero está rezagada en cuanto a capacidades, con menos portaaviones, buques de asalto anfibio y otros barcos clave.