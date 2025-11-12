logo pulso
Atacan israelíes aldeas palestinas

Los colonos incendiaron vehículos y otras propiedades

Por AP

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
JERUSALÉN.- Decenas de colonos israelíes enmascarados atacaron el martes un par de aldeas palestinas en el norte de Cisjordania, incendiando vehículos y otras propiedades antes de enfrentarse con soldados israelíes enviados para detener los disturbios, dijeron autoridades israelíes y palestinas. Este fue el más reciente de una serie reciente de ataques violentos perpetrados por jóvenes colonos en Cisjordania.

La policía israelí dijo que cuatro israelíes fueron arrestados en lo que describió como “violencia extremista”, mientras que el ejército israelí informó que cuatro palestinos resultaron heridos. La policía y la agencia de seguridad interna de Israel, Shin Bet, dijeron que ya investigaban el incidente.

Videos en redes sociales muestran camiones carbonizados envueltos en llamas, con una construcción cercana también en llamas. 

La violencia de los colonos ha aumentado desde el inicio de la guerra en Gaza hace dos años. Los ataques se han intensificado en las últimas semanas mientras los palestinos cosechan sus olivos en un ritual anual.

La oficina humanitaria de la ONU informó la semana pasada que en octubre ocurrieron más ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania que en cualquier otro mes desde que comenzó a llevar un registro en 2006. Se produjo más de 260 ofensivas, dijo la oficina.

El martes, decenas de millares de israelíes asistieron al funeral de un soldado israelí cuyo cuerpo había estado retenido en Gaza durante 11 años, desbordando y bloqueando las calles circundantes mientras multitudes sostenían banderas israelíes con actitud solemne.

El entierro del teniente Hadar Goldin fue un momento de cierre para su familia, que había recorrido el mundo en una campaña pública para pedir su regreso. La gran asistencia también reflejó la importancia del caso para el público en general en Israel, donde Goldin se convirtió en un nombre familiar durante la lucha.

Sujeto se inmoló, detonando sus explosivos junto a un vehículo policial, desatando el caos

