Ataque de Rusia sobre Kiev causa seis víctimas

Kiev, Ucrania.- Rusia desató un importante ataque con misiles y drones sobre Kiev en la madrugada del viernes que mató a seis personas, provocó incendios y dejó agujeros enormes en algunos edificios de apartamentos al tiempo que el sonido de las explosiones resonaba en toda la ciudad e iluminaba el cielo nocturno, según las autoridades ucranianas. Entre los cerca de 35 heridos había una mujer embarazada.

Rusia utilizó al menos 430 drones y 18 misiles en su ofensiva, señaló el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Rusia ha llevado a cabo una devastadora campaña aérea contra Ucrania desde que inició su invasión hace casi cuatro años. Por el momento, los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos este año para poner fin a los combates no han arrojado resultado.

El operativo del viernes, que también impactó Odesa, en el sur, y Járkiv, en el noreste, tenía como objetivo principal Kiev, donde los aviones no tripulados y los misiles alcanzaron edificios de apartamentos de gran altura.

“Un ataque especialmente calculado para causar el mayor daño posible a personas y civiles”, dijo Zelenski en Telegram.

Moscú niega que apunte a zonas civiles, y su Ministerio de Defensa indicó el viernes que llevó a cabo un ataque nocturno contra “instalaciones militares-industriales y energéticas” del país vecino.

Las operaciones aéreas rusas más recientes han estado dirigidas a la infraestructura eléctrica en todo el país antes de los duros meses de invierno.

Ucrania utilizó sus sistemas de defensa antiaérea Patriot, de fabricación estadounidense, para repeler el ataque y derribó 14 misiles, afirmó Zelenski. El mandatario ha suplicado a sus aliados internacionales que envíen más de estos sistemas atractivos.

Altos funcionarios de defensa europeos reunidos en Berlín el viernes prometieron mantener su apoyo a Ucrania. El ministro de Defensa ucraniano, Denys Shmyhal, se unió a la reunión de forma remota.

En la región de Odesa, los drones rusos alcanzaron una concurrida calle en Chornomorsk durante el día de mercado, causando dos muertos y 11 heridos, incluida una niña de 19 meses.