Ataque del ELN mata a 2 policías en Colombia

Por AP

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Ataque del ELN mata a 2 policías en Colombia

Bogotá, Col.- Dos policías murieron el domingo en una ciudad del noreste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, en un ataque con explosivos que la policía colombiana adjudicó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras el presidente colombiano pidió aumentar la presencia oficial en la zona.

“Buscarán crear violencia en la frontera y nuestro pie de fuerza en la frontera Colombia venezolana debe aumentar”, señaló el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X al confirmar la muerte de un intendente y un subintendente.

El director de la policía colombiana, general William Ospina, ratificó en la misma red sobre dos “ataques terroristas” en Cúcuta, en el departamento del Norte de Santander. Uno cobró la vida de los agentes y, en otro barrio, dos soldados quedaron heridos, sin precisar las circunstancias de ambos hechos.

Medios colombianos reprodujeron imágenes de la zona donde ocurrió el hecho dejando ver los destrozos en una carretera por el ataque con explosivos.

Según las primeras investigaciones, dijo el director policial, los ataques serían “una represalia” del ELN “frente a “las acciones ofensivas” de la policía contra esa estructura ilegal.

