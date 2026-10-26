Ataque ucraniano en Yelets; un muerto

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Moscú, Rusia.- Una persona murió este domingo y otra resultó herida en un ataque ucraniano con misiles en la localidad rusa de Yelets, en la región de Lípetsk.

"Lamentablemente, un guardia de seguridad de una de las empresas falleció como consecuencia de un ataque con misiles en la zona industrial de Yelets", escribió en redes sociales Ígor Artamonov, el gobernador local.

Previamente, el gobernador informó de una trabajadora sanitaria herida en ese ataque.

Según medios rusos, Kiev habría atacado en Yelets una planta de la industria militar rusa, que ya fue golpeada por fuerzas ucranianas en el pasado.

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Paralelamente, las autoridades de la región de Bélgorod elevaron a tres el número de civiles muertos en el ataque nocturno de Kiev.

Un gabinete de crisis que opera en esa región fronteriza denunció además que durante la jornada de este domingo un dron enemigo impactó contra una ambulancia, hiriendo a tres sanitarios que se encontraban dentro.

Por otra parte, dos personas murieron y otras 13 resultaron heridas anoche en la ciudad rusa de Bélgorod, capital de la región homónima, por un masivo ataque de las fuerzas ucranianas, informaron las autoridades locales.

En el brutal ataque resultaron dañados decenas de edificios y coches particulares, además de unos locales comerciales y tres centros sociales.