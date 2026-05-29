Australia demanda a 3M por 1,400 mdd

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Melbourne, Australia.- Australia ha demandado al conglomerado estadounidense 3M por más de 2.000 millones de dólares australianos (1.400 millones de dólares) por contaminación con los llamados "químicos eternos" provenientes de espuma contra incendios utilizados en bases de defensa, informó el gobierno el jueves.

La mayor reclamación de compensación presentada hasta ahora por el gobierno se refiere a la contaminación con sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas como PFAS, en 28 bases. Las PFAS, fabricadas por el ser humano, suelen denominarse "químicos eternos" porque no se descomponen de una forma natural.

Australia presentó la demanda ante el Tribunal Federal de Australia contra 3M Company, con sede en Minnesota, y su filial 3M Australia. La compañía afirmó que impugnará la recuperación de Australia.

"3M nunca ha fabricado PFAS en Australia y dejó de vender en Australia los productos en cuestión desde hace alrededor de dos décadas", afirmó la empresa en un amplio comunicado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí