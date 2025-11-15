logo pulso
Autobús choca contra parada en Estocolmo

Por AP

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Autobús choca contra parada en Estocolmo

Estocolmo.- Un autobús de dos pisos se impactó contra una parada de autobús en Estocolmo el viernes, matando a tres personas y lesionando a otras tres, indicó la policía.

Las autoridades fueron alertadas del incidente a las 3:23 de la tarde del viernes. El vehículo se estrelló contra la parada en Valhallavägen, una calle en el distrito de Östermalm de la capital sueca. La zona se encuentra en la parte norte de la ciudad, cerca del Instituto Real de Tecnología.

La policía investiga el incidente como “homicidio involuntario”, pero la pesquisa está en curso. De momento se desconoce la causa del choque.

La agencia de noticias sueca TT informó que la policía confirmó que el conductor ha sido detenido y será interrogado para determinar lo sucedido. La parte delantera del autobús parecía haber sufrido daños graves.

Los servicios de emergencia detallaron que el vehículo, un autobús urbano regular, no estaba en servicio y no había pasajeros a bordo, según TT.

El primer ministro Ulf Kristersson escribió en X que había “recibido la trágica noticia de que varias personas han muerto y resultado heridas en una parada de autobús... Personas que quizás estaban de camino a casa con su familia, amigos, o a una tranquila noche en casa”.

El premier agregó que “aún no sabemos la causa de esto, pero en este momento mis pensamientos están principalmente con aquellos que han sido afectados y sus familias”.

