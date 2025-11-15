CNTE levanta plantón; diálogo está estancado

Ciudad de México.- En menos de 48 horas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) terminó su jornada nacional de protestas con las que intentó presionar a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para mejorar sus condiciones laborales.

A las 2:30 de la tarde, cientos de profesores disidentes empacaron sus casas de campaña, hicieron sus maletas y limpiaron la calle frente a la Cámara de Diputados para volver a sus estados de origen, tras mantener por seis horas el paso libre en casetas de la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas y Chihuahua.

“Estamos aquí y hacemos estas acciones porque el discurso de diálogo permanente no coincide con la realidad. Cuando intentamos avanzar hacia Palacio Nacional nos recibieron con cercos, gases y escudos. Eso confirma que no existe la voluntad de resolver las exigencias que el magisterio ha planteado desde hace años.

“Nuestro plantón no es un capricho, es la respuesta a una negociación que no avanza y a una lista de demandas que siguen abiertas: abrogación de la Ley del ISSSTE 2017, la desaparición del USICAMM y un presupuesto educativo digno. Si el gobierno tiene interés real en escuchar, aquí estamos, a la vista de todos, esperando soluciones de fondo y no discursos”, dijo Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9.

A las 16:30 horas la CNTE retiró casi por completo el bloqueo de San Lázaro. Cientos de profesores se subieron a camionetas, autobuses y autos particulares con maletas en mano que, a su vez, fueron escoltados por camiones y motos de la SSC.

Pedro Hernández mencionó que el encuentro del próximo 22 de noviembre será clave para decidir si escalan, mantienen o modifican su estrategia de presión. Dijo que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente y que, pese al discurso de “diálogo permanente” de la Presidencia, Segob y SEP, el trato en campo demuestra otra cosa. “Nos hablan de diálogo, pero nos ponen cercos”.

La CNTE cerró su paro de 48 horas con la convicción de que la negociación con el gobierno federal está estancada.