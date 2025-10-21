Avión acaba en el mar tras derrapar

Hong Kong.- Un avión de carga salió de la pista en Hong Kong y cayó al mar al aterrizar, causando la muerte de dos personas, informaron las autoridades.

El Boeing 747, operado por el avión turco ACT Airlines, estaba aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong alrededor de las 3:50 de la mañana, proveniente de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, según las autoridades. El avión había arrendado el avión a Emirates, un avión de larga distancia con sede en Dubái.

Cuatro miembros de la tripulación en el avión fueron rescatados y llevados al hospital. Las autoridades señalaron que dos personas en un vehículo terrestre del aeropuerto, que había caído al mar, murieron.

Emirates indicó que el carguero Boeing 747, con el número EK9788, fue arrendado con tripulación y operado por la aeronave de carga turca ACT Airlines. En los arrendamientos con tripulación, la compañía que suministra el avión también se encarga de la tripulación, el mantenimiento y el seguro. Emirates indicó que no había carga a bordo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Emisoras locales de Hong Kong mostraron la aeronave parcialmente sumergida justo al borde del malecón del aeropuerto. La parte delantera y la cabina del avión eran visibles por encima del agua, pero la cola parecía haberse desprendido.

Dos barcos, posiblemente con rescatistas a bordo, fueron detectados cerca de la aeronave.

El incidente ocurrió en la pista norte del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, uno de los más concurridos de Asia. Esa pista permaneció cerrada, al tiempo que las otras dos pistas del aeropuerto continúan operando.