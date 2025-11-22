Avión se estrella en vuelo de exhibición en Dubái

Dubái, EAU.- El piloto de un avión de combate de la India murió el viernes cuando la aeronave se estrelló durante un vuelo de exhibición para el público en el Dubai Air Show, informó en un comunicado la Fuerza Aérea de la India.

El avión indio HAL Tejas se estrelló en el enorme Aeropuerto Internacional de Dubái-Al Maktoum, en el complejo Dubai World Central, provocando una gran bola de fuego y una densa columna de humo negro.

Vehículos policiales, ambulancias y un helicóptero se dirigieron rápidamente al lugar del accidente, lanzando espuma contra incendios para extinguir el fuego.

Los espectadores, incluidas familias que se habían congregado en la tribuna principal para el final del espectáculo aéreo del viernes, contuvieron el aliento horrorizados e incrédulos ante el incidente en esta ciudad-Estado de los Emiratos Árabes Unidos. El avión al parecer perdió el control y se precipitó directamente hacia el suelo.

La Fuerza Aérea de la India (IAF por sus siglas en inglés) confirmó el desplome y señaló que “el piloto sufrió heridas fatales” en el siniestro.

“La IAF lamenta la pérdida de vidas y se solidariza con la familia en duelo”, señaló. Las autoridades indias están “constituyendo un tribunal de investigación para determinar la causa del accidente”.