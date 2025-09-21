logo pulso
Bloquea EU gira de ministro brasileño

Por AP

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Bloquea EU gira de ministro brasileño

El ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, dijo el viernes que no asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York la próxima semana porque el gobierno de Estados Unidos le otorgó “una visa inaceptable” con restricciones de movilidad dentro del país.

Padilha, uno de los colaboradores más cercanos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en un comunicado que se quedará en Brasil debido a “limitaciones infundadas y arbitrarias al ejercicio diplomático de Brasil” por parte del gobierno estadounidense.

Las dos naciones han tenido roces desde que el presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles del 50% a los productos brasileños por el juicio al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años de prisión por el Supremo Tribunal del país por encabezar un intento de golpe de Estado.

Anteriormente, dos funcionarios brasileños dijeron a The Associated Press que el gobierno de Lula había protestado ante las Naciones Unidas después de que Padilha recibiera una visa estadounidense que limita su movimiento en Nueva York a la sede de la ONU y a unas pocas cuadras cercanas a su hotel.

El gobierno de Brasil también expresó en su carta al secretario general de la ONU, António Guterres, su preocupación de que el gobierno del presidente Trump pueda negar, revocar o restringir visas a otros funcionarios que tienen previsto asistir a la asamblea.

Las fuentes brasileñas hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizadas para declarar públicamente sobre el asunto.

