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WASHINGTON.- Una segunda jueza federal ha prohibido al gobierno del presidente Donald Trump construir un arco conmemorativo de 76 metros (250 pies) en la capital de Estados Unidos, tras dictar el viernes una orden que mantiene las obras de construcción suspendidas de manera indefinida, según los abogados de los demandantes que presentaron la demanda que impugna el proyecto.

La jueza de distrito Leonie Brinkema, del tribunal federal, en Alexandria, Virginia, emitió su orden desde el estrado en una demanda presentada por la Junta del Condado de Arlington. Brinkema transmitió su fallo dos días después de que una jueza distinta en Washington, DC, prorrogara una orden previa que impidió al gobierno de Trump iniciar las obras del arco.

La junta de Virginia sostiene que el proyecto de Trump agravará la congestión del tráfico y pondrá en riesgo la seguridad pública en el condado, que está al otro lado del río Potomac.

"Estamos complacidos de que el tribunal haya reconocido el daño irreparable que sufrirán personas que viven y trabajan en Arlington y haya detenido el proyecto de vanidad mientras nuestro caso es escuchado y considerado por tribunal", dijo la abogada Kate Talmor.

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