Bobby Pulido impulsa cambio político entre hispanos en Texas
Tras una carrera musical reconocida, Bobby Pulido inicia su trayectoria política con un triunfo electoral.
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Lamúsica tejana quedó en segundo plano para Bobby Pulido
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, quien ahora celebra una victoria electoral que marca un nuevo capítulo en su trayectoria.
El cantante consiguió imponerse en la contienda por el Distrito 15 de Texas frente a la republicana Mónica De La Cruz, en una elección que también representa un cambio en el panorama político de Estados Unidos.
Con una campaña enfocada en el costo de la vida, la educación y el acceso a los servicios de salud, el llamado "Golden Boy" buscó conectar con una comunidad mayoritariamente hispana. Su llegada a la política ha despertado interés no solo por el resultado en las urnas, sino también por su pasado artístico, su familia y el camino que recorrió antes de convertirse en candidato.
Detrás del nuevo capítulo político está José Roberto Pulido, conocido artísticamente como Bobby Pulid. Nació el 25 de abril de 1971 en Edinburg, Texas, y construyó una carrera musical que lo convirtió en uno de los nombres reconocidos de la música tejana.
Su historia familiar está ligada a la cultura del sur de Texas. Es hijo del cantante Roberto Pulido y nieto de un trabajador agrícola, una herencia que marcó su identidad y su relación con la comunidad hispana desde pequeño.
Aunque la música terminó por darle reconocimiento internacional, su interés por la política no apareció de la noche a la mañana. Antes de alcanzar la fama, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de St. Mary's, en San Antonio, una formación que ahora cobra relevancia ante su incorporación a la vida pública.
El impulso definitivo llegó en 1995, cuando comenzó a ganar popularidad con el respaldo de su padre. Ese año ambos grabaron "Contigo", una versión del tema que había popularizado el legendario trío Los Panchos. Roberto Pulido también lo invitó a compartir escenario durante uno de sus conciertos.
Ese mismo año, Bobby presentó Desvelado, su primer álbum de estudio, producción que lo colocó entre las figuras emergentes de la música tejana. El disco incluyó canciones como "No sé por qué", su primer sencillo; "Te voy a amar" y el tema que dio nombre a la producción.
El éxito continuó en 1996 con Enséñame, su segundo material discográfico. De ahí surgió "Se murió el amor", una de las canciones más identificadas con su trayectoria. El álbum reunió 10 temas, entre ellos "For Keeps" y "Speedy Gonzalez", interpretados en inglés.
Un año después llegó Llegaste a mi vida, su tercer disco, que incluyó "Le pediré", canción que ayudó a fortalecer su presencia dentro del género tejano.
La trayectoria del cantante también ha sido reconocida por la Academia Latina de la Grabación. En 2022 obtuvo el Latin Grammy a mejor álbum de música tejana por Para que baile mi pueblo.
En 2025 volvió a recibir el galardón gracias a Bobby Pulido & Friends: Una tuya y una mía, con lo que sumó un segundo reconocimiento en esta categoría.
Además de su trabajo musical, Pulido incursionó en la actuación y participó en distintas producciones televisivas. Entre ellas destacan las telenovelasFuego en la sangre, de 2008; Qué pobres tan ricos, de 2014, y Las buchonas, de 2018.
Después de más de tres décadas dedicado a la música, el artista comenzó a preparar su incursión electoral. En septiembre de 2025 puso en marcha una estrategia de campaña poco convencional llamada "Ranch Hall", una gira con la que buscó acercarse a los habitantes de las comunidades texanas.
La decisión coincidió con el anuncio de su gira de despedida, titulada "Por la puerta grande", con la que comenzó a cerrar una etapa de su carrera artística para concentrarse en su aspiración política.
Actualmente está casado con Mariana Morales, con quien contrajo matrimonio en noviembre de 2018. Ambos se conocieron mientras trabajaban en la obra musical Amor eterno, y juntos tienen un hijo llamado Rodrigo.
Antes de esta relación, el cantante estuvo casado con Eliza Anzaldúa, matrimonio que duró 17 años. De esa unión nacieron sus tres hijos: Remy, Darian y Trey.
El martes 3 de noviembre, Estados Unidos celebró una jornada electoral que, de acuerdo con la información proporcionada, dejó a los demócratas con el control del Senado y la Cámara de Representantes, abriendo una nueva etapa de oposición legislativa al presidente Donald Trump.
Entre los resultados que llamaron la atención estuvo el de Bobby, quien ganó la contienda por representar al Distrito 15 de Texas, tras vencer a la republicana Mónica De La Cruz.
El territorio electoral comprende parte del Valle del Río Grande y distintas comunidades rurales del sur texano. Se trata de una región donde el 81% de la población es hispana, un factor relevante para entender el perfil de los votantes y los temas que dominaron la campaña.
Durante sus recorridos, Pulido se presentó como una alternativa frente a la política tradicional. Su discurso estuvo dirigido a los habitantes que, según expresó, están cansados de las mismas propuestas y buscan respuestas a problemas cotidianos.
El aumento del costo de vida, las oportunidades educativas y el acceso a la atención médica fueron algunos de los ejes de su plataforma, especialmente en una zona donde varias familias enfrentan dificultades económicas.
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