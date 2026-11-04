Bobby Pulido impulsa cambio político entre hispanos en Texas

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, quien ahora celebra unaque marca un nuevo capítulo en su trayectoria.El cantante consiguió imponerse en la contienda por elfrente a la republicana, en una elección que también representa un cambio en el panorama político de Estados Unidos.Con una campaña enfocada en el, lay el acceso a los servicios de salud, el llamado "Golden Boy" buscó conectar con una comunidad mayoritariamente hispana. Su llegada a la política ha despertado interés no solo por el resultado en las urnas, sino también por su pasado artístico, su familia y el camino que recorrió antes de convertirse en candidato.Detrás del nuevo capítulo político está, conocido artísticamente como Bobby Pulid. Nació el 25 de abril de 1971 en Edinburg, Texas, y construyó unaque lo convirtió en uno de los nombres reconocidos de laSu historia familiar está ligada a la cultura del sur de Texas. Es hijo del cantantey nieto de un, una herencia que marcó su identidad y su relación con ladesde pequeño.Aunque la música terminó por darle, su interés por la política no apareció de la noche a la mañana. Antes de alcanzar la fama, estudióen la, en San Antonio, una formación que ahora cobra relevancia ante su incorporación a la vida pública.El impulso definitivo llegó en, cuando comenzó a ganarcon el respaldo de su. Ese año ambos grabaron "Contigo", una versión del tema que había popularizado el legendario trío Los Panchos.también lo invitó a compartir escenario durante uno de sus conciertos.Ese mismo año, Bobby presentó, sude estudio, producción que lo colocó entre las figuras emergentes de la. El disco incluyó canciones como "", su primer sencillo; "Te voy a amar" y el tema que dio nombre a la producción.El éxito continuó en 1996 con, su segundo material discográfico. De ahí surgió "", una de las canciones más identificadas con su trayectoria. El álbum reunió 10 temas, entre ellos "For Keeps" y "Speedy Gonzalez", interpretados en inglés.Un año después llegó, su tercer disco, que incluyó "", canción que ayudó a fortalecer su presencia dentro delLa trayectoria del cantante también ha sido reconocida por la. En 2022 obtuvo ela mejor álbum deporEnvolvió a recibir el galardón gracias a& Friends: Una tuya y una mía, con lo que sumó un segundo reconocimiento en esta categoría.Además de su trabajo musical, Pulido incursionó en lay participó en distintas producciones televisivas. Entre ellas destacan las, de 2008; Qué pobres tan ricos, de 2014, y Las buchonas, de 2018.Después dededicado a la música, el artista comenzó a preparar su. En septiembre depuso en marcha una estrategia de campaña poco convencional llamada "", una gira con la que buscó acercarse a los habitantes de las comunidades texanas.La decisión coincidió con el anuncio de su, titulada "", con la que comenzó a cerrar una etapa de su carrera artística para concentrarse en suActualmente está casado con, con quien contrajo matrimonio en noviembre de 2018. Ambos se conocieron mientras trabajaban en la obra musical Amor eterno, y juntos tienen un hijo llamado Rodrigo.Antes de esta relación, el cantante estuvo casado con, matrimonio que duró. De esa unión nacieron sus: Remy, Darian y Trey.El martes, Estados Unidos celebró una jornada electoral que, de acuerdo con la información proporcionada, dejó a loscon el control del Senado y la Cámara de Representantes, abriendo una nueva etapa de oposición legislativa al presidente Donald Trump.Entre los resultados que llamaron la atención estuvo el de Bobby, quien ganó la contienda por representar al, tras vencer a la republicanaEl territorio electoral comprende parte dely distintasdel sur texano. Se trata de una región donde el 81% de la población es hispana, un factor relevante para entender el perfil de los votantes y los temas que dominaron la campaña.Durante sus recorridos, Pulido se presentó como una alternativa frente a la. Suestuvo dirigido a los habitantes que, según expresó, están cansados de las mismas propuestas y buscan respuestas aEl aumento del, lasy el acceso a lafueron algunos de los ejes de su plataforma, especialmente en una zona donde varias familias enfrentan dificultades económicas.