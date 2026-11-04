25 personas reciben certificación en cuidados para infancias con autismo

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El Comité de Gestión por Competencias en autismo entregó Certificados de Competencia Laboral del Estándar EC-1791 en materia de "Prestación de cuidados básicos a infancias con autismo entre 3 y 10 años que presentan mayores necesidades de apoyo", el cual certifica a los beneficiados en las labores de cuidado.

La iniciativa representa un "avance significativo" en la profesionalización de los cuidados y la atención de personas con autismo en México, según el Comité de Gestión por Competencias en autismo, confirmado por la Asociación Regiomontana de Niños Autistas (ARENA A.B.P.), la Universidad Autónoma del Estado de México, Domus Instituto de Autismo y presidido por Fundación Teletón.

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De acuerdo con un comunicado, el Estándar EC-1791 es el primero en su tipo en México y establece un referente para evaluar y certificar las competencias de cuidadores y personas acompañantes que participan en las rutinas y actividades cotidianas de niñas y niños con autismo.Su propósito es garantizar que los cuidados de menores se realicen bajo un marco de derechos, respeto, inclusión y dignidad, favoreciendo el bienestar, la participación y la calidad de vida de las infancias.La ceremonia contó con la participación de Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública; la Mtra. María Guillermina Alvarado Moreno, directora general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER); y el doctor Fernando Landeros Verdugo, presidente de Fundación Teletón México y del Comité de Gestión por Competencias para el Autismo, quienes encabezaron la entrega de certificados, entre otras autoridades.Durante la ceremonia se reconoció a las primeras 25 personas que reciben su Certificado de Competencia Laboral en México que se trata de un documento que avala que cuentan con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para desempeñar las funciones establecidas en el estándar."La relevancia de esta iniciativa también se refleja en su alcance: a la fecha, más de 200 personas han participado en el curso de alineación al EC-1791, fortaleciendo sus conocimientos y preparándose para desarrollar las competencias necesarias para brindar cuidados especializados", afirmó el Comité de Gestión por Competencias.