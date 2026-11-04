Maribel Guardia descarta prueba de ADN a su nieto

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Maribel Guardia está entre el dolor por la muerte de su hijo Julián, y el sufrimiento por el distanciamiento con su nieto José Julián, con quien no convive desde hace más de un año.

La cantante de 67 años informó a través de un comunicado, su postura sobre la versión que comenzó a circular: que sometería a una prueba de ADN a su nieto ante la supuesta posibilidad de que existiera otro hijo de José Julián, fallecido en 2023..

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Maribel, a través de sus redes, dejó claro que no sometería a su nieto a una prueba de ADN, pues no le hace falta, ya que con tan sólo verlo sabe que es su nieto."Es pertinente aclarar que NO he solicitado, ni solicitaré, una prueba de ADN respecto de mi nieto, pues para mí basta verlo para reconocer que es hijo de mi hijo Julián", se lee.Maribel aprovechó para pedirle cautela a los medios de comunicación, ya que por petición de su grupo de abogados no emitirá declaraciones sobre procedimientos judiciales actualmente en curso, y aunque no dio detalles sobre éstos, se trata al procedimiento que lleva en contra de Imelda Tuñón, su exnuera."Por petición del grupo de abogados que me representa y en virtud de la delicadeza de las diligencias y procedimientos judiciales actualmente en curso, hemos decidido abstenernos de momento, de emitir declaraciones o comentarios respecto de éstos. Agradecemos a los medios su comprensión ante esta determinación", consideró.En una reciente entrevista, la también actriz se dijo muy cansada de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, incluida la denunció a Imelda por delitos contra la salud y posible homicidio de su hijo Julián, luego de que la joven dijera en un podcast que le suministraba medicamentos psiquiátricos al hijo de Maribel, los cuales tenían prohibidos que sus médicos.