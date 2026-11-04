Bobby Pulido gana escaño en Cámara de Representantes de Texas

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Bobby Pulido será miembro de la Cámara de Representantes de EU -por el estado de Texas-, convirtiéndose en el primer candidato, perteneciente al Partido Demócrata, que lo logra desde hace 30 años, sin embargo, hace sólo unos meses, concebía su elección como un hecho casi imposible. Realista, afirmaba que su partido "estaba en el suelo".

El cantante texano fue favorecido por el 62, 32 % de los votos, mientras que la candidata -y actual representante- del Partido Republicano, Monica de la Cruz, recibió 37, 68 por ciento de ellos.

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Se trata no sólo un logro profesional para Pulido que, por 31 años se ha dedicado a la música, sino para la oposición, sobre todo, porque Texas es considerado uno de los estados más conservadores de Estados Unidos.El intérprete de "Desvelado" era plenamente consciente del reto al que se enfrentaba, como contó a Jessie Cervantes en una entrevista, en junio del año pasado, época en la que ya había incursionado en la política.En ese momento, Pulido reconoció que el Partido Demócrata no atravesaba un buen momento pero que, para él, los integrantes del mismo tenían la misión de trabajar en las fugas internas y no buscar unirse a las filas de un partido contrario, con ideas con las que no comulgaban."Hoy en día, yo creo que mi partido está en el suelo, ¿sí me entiendes?, pero yo soy de la idea de que, si tu partido está mal, mejóralo, aunque corres el riesgo de perder, pero tienes que luchar para mejorarlo, hay mucho chapulín, que brincan en el partido que están en el poder, porque es el partido de moda; cuando tú no estemos en este planeta, nadie va a respetar a los chapulines, nunca".Sensato, sabía que no sería "tan fácil" ganar la representación, pero Bobby quería intentarlo, para él era importante convertirse en un líder, en alguien que, a través de su voz, pudiera hablar por aquellos que no tienen los medios para hacer que su propia voz sea escuchada."¿Existe la posibilidad que puedo perder?, sí, muy real, sí existe, pero siempre he confiado en Dios y lo seguiré haciendo, ganando o perdiendo, no puedo perder", expresó.Para Pulido es importante aprovechar su popularidad para algo más trascendente que llenar estadios, que es ayudar a los suyos; empatizar con las causas de las minorías, esa -confesó- es la razón que lo mueve."Antes de que me muera, sí me gustaría que me recordaran como una persona que, no nada más cantó y dejó un legado música, sino una persona que apoyó a su prójimo y que fue un líder de su gente".