Bolsonaro tuvo “alucinaciones”

Brasilia, Brasil.- En su primer día completo en la cárcel, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro le dijo a una jueza el domingo que había violado su monitoreo de tobillo el día anterior durante su arresto domiciliario debido a un colapso nervioso y alucinaciones causadas por un cambio en su medicación.

El juez del Supremo Tribunal de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó el encarcelamiento preventivo del líder de 70 años el sábado tras considerar que existe riesgo de fuga. Bolsonaro fue sentenciado a 27 años de prisión en septiembre por intentar un golpe de Estado para permanecer en la presidencia después de su derrota electoral en 2022.

(Bolsonaro) “dijo que tuvo ‘alucinaciones’ de que había algún tipo de espionaje en el monitor de tobillo, por eso intentó destaparlo”, dijo la jueza asistente Luciana Sorrentino, según se informó en un documento de la corte publicado el domingo poco después de reunirse vía internet con el expresidente.

Sorrentino agregó que Bolsonaro le aseguró que “no recordaba haber tenido un colapso de esta magnitud en otra ocasión” y especuló que podría haber sido causado por un cambio en su medicación la semana pasada. Él una vez más económica que tuvo la intención de escapar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El documento dice que Bolsonaro le dijo a la jueza que no había dormido bien y que sentía “cierta paranoia” que estimuló su curiosidad por abrir el dispositivo de monitoreo de tobillo.

De acuerdo con el documento, Bolsonaro “dijo que estaba con su hija, su hermano mayor y un asistente en su casa y ninguno de ellos vio lo que estaba haciendo con el monitoreo del tobillo”. “Dijo que comenzó a tocarlo tarde en la noche y se detuvo alrededor de la medianoche”.