Bombardeo ruso mata a 7 en Kiev
Rusia ataca apartamentos, oficinas y monumentos
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Kiev, Ucrania.- El bombardeo ruso ininterrumpido contra objetivos en Ucrania mató al menos a siete personas e hirió a más de 80, informaron autoridades el lunes.
Las fuerzas de Moscú bombardearon edificios de apartamentos, oficinas, gasolineras y un edificio de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania en el centro de Kiev, entre otros objetivos.
Los incesantes ataques rusos con drones contra ciudades y pueblos buscan desgastar la resistencia de Ucrania y paralizar la economía ucraniana.
Los ataques se produjeron tras una semana de esfuerzos diplomáticos en Naciones Unidas para impulsar negociaciones que pongan fin a la invasión de Moscú, que comenzó hace 4 años y medio.
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El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó el lunes que las posibilidades de lograr avances rápidos para forjar un acuerdo de paz eran escasas tras recientes ataques ucranianos, incluidos algunos durante las recientes elecciones parlamentarias en Rusia.
"Ucrania tendrá que pagar un precio por las acciones que han tenido lugar en los últimos meses", dijo Peskov a los periodistas. "Eso está ocurriendo ahora mismo."
Los ataques rusos con drones en la región de Kiev mataron a cuatro personas e hirieron a ocho, de acuerdo con autoridades.
Una mujer murió en un ataque ruso contra el distrito Shevchenkivskyi de Kiev el lunes por la tarde, señaló la administración militar de la ciudad de Kiev. El ataque impactó la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, el más reciente hito cultural de la capital en resultar dañado. También alcanzaron una empresa farmacéutica y gasolineras en Kiev.
Un dron impactó un centro de oficinas en el centro de Dnipro durante el horario laboral del lunes, matando a tres personas e hiriendo al menos a 18.
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