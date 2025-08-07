Bukele no es un dictador, dice EU

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Estados Unidos afirmó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no debería ser puesto en el mismo saco que los mandatarios de otros países que consideran dictaduras, después de que el partido de Bukele y sus aliados eliminaran límites al mandato presidencial.

Bukele publicó el martes en X la declaración de apoyo de Estados Unidos.

El miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo en una declaración a The Associated Press que el cambio constitucional que elimina los límites de mandato en el país centroamericano fue realizado por una Asamblea “elegida democráticamente” y que a ellos “les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país”.

“Rechazamos la comparación del proceso legislativo de El Salvador, basado en la democracia y constitucionalmente sólida, con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región”, decía el comunicado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La aprobación de mandatos presidenciales indefinidos la semana pasada generó advertencias de observadores y de la oposición de El Salvador, que señalaron que esto significaba el fin de la democracia en el país. La Asamblea Legislativa también permitió ampliar los mandatos presidenciales de cinco a seis años .

“Es lamentable ver que el gobierno de Estados Unidos está defendiendo intentos de establecer una autocracia en El Salvador. Esto socava la credibilidad de las críticas del Departamento de Estado a otros gobiernos autoritarios y dictaduras en la región”, expresó Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch.