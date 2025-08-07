Regresan a su país 205 venezolanos

Caracas.- Un total de 205 venezolanos retornaron este miércoles a su país desde Estados Unidos, luego de haber hecho escala en Honduras, informó el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria del país suramericano.

En su cuenta de Telegram detalló que, del total de retornados, 184 son hombres y 21 mujeres, quienes cumplirán “con protocolos de seguridad y salud”.

Por su parte, el Ministerio de Interior y Justicia expresó que “este vuelo reafirma el compromiso del Gobierno venezolano de garantizar el retorno digno y seguro de quienes decidieron volver a su tierra”.

El pasado viernes, 207 migrantes deportados por EE.UU., entre ellos 17 menores de edad, llegaron a Venezuela en un vuelo procedente de Texas, informaron entonces las autoridades.

Según cifras oficiales, 9.889 venezolanos han regresado a su país en 54 vuelos desde principios de año, cuando Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación.

El chavismo asegura que los viajes son parte de la Misión Vuelta a la Patria, que, según las autoridades, busca facilitar el retorno voluntario de migrantes al país, además de recibir a los connacionales deportados por EE.UU.