Busca OTAN más armas para Ucrania

BRUSELAS.- Los ministros de defensa de la OTAN se reunirán el miércoles para intentar reunir más apoyo militar para Ucrania en medio de una fuerte caída en las entregas de armas y municiones en los últimos meses.

Los ministros también debatirán una solicitud del comandante de la OTAN para levantar las restricciones sobre el uso de sus aviones y otros equipos, de modo que puedan ser utilizados para defender de manera más efectiva la frontera oriental de la alianza con Rusia, Bielorrusia y Ucrania.

Una serie de incidentes misteriosos con drones y violaciones del espacio aéreo por aviones de guerra rusos ha alimentado las preocupaciones de que el presidente Vladímir Putin podría estar poniendo a prueba los reflejos defensivos de la OTAN. Algunos líderes lo han acusado de librar una guerra híbrida en Europa. Moscú se niega a estar sondeando las defensas de la OTAN.

Disminuye apoyo militar a Ucrania

La guerra convencional de Rusia contra su vecino ahora se centra en la red eléctrica de Ucrania antes del invierno. La última campaña de Moscú tiene como objetivo deshabilitar el suministro de energía de Ucrania, negando a civiles calefacción y agua a medida que temperaturas bajan.

Al mismo tiempo, nuevos datos sobre la ayuda militar occidental a Ucrania muestran que se desplomó un 43% en los meses de julio y de agosto.