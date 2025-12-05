Cae sospechoso de bombas en DC

Washington.- El FBI arrestó el jueves a un hombre en su investigación de casi cinco años sobre las bombas de tubo colocadas fuera de las sedes de los partidos nacionales Republicano y Demócrata en Washington en la víspera de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. El individuo fue acusado de un delito relacionado con explosivos, según la fiscalía.

El arresto constituye la primera vez que los investigadores identifican a un sospechoso en un acto que, durante mucho tiempo, ha desconcertado a las fuerzas del orden, ha generado una multitud de teorías de conspiración y se ha mantenido como un misterio perdurable a la sombra del oscuro capítulo de la historia estadounidense que fue el violento asedio al Capitolio.

El sospechoso detenido fue identificado como Brian Cole Jr., según la secretaría de Justicia Pam Bondi. “Fue acusado del uso de un dispositivo explosivo, y podrían presentarse más cargos como parte de la investigación en curso”, dijo.

Horas después de que el sospechoso fuera detenido, vehículos de las fuerzas del orden sin identificación se alinearon en el callejón sin salida de Virginia donde se encuentra su vivienda, mientras agentes del FBI ayudaban a alejar a los curiosos. Se vio a las autoridades entrar en la casa y examinar el maletero de un coche cercano.

Las bombas de tubo fueron colocadas la noche del 5 de enero de 2021, cerca de las oficinas de los comités nacionales Demócrata y Republicano en el Distrito de Columbia. Nadie resultó herido antes de que fueran desactivados, pero el FBI ha dicho que ambos dispositivos podrían haber sido letales.