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NOWA DEBA, Polonia.- Dos misiles rusos y un presunto dron cayeron en Polonia el viernes en lo que, según el primer ministro polaco, probablemente fue una provocación programada para coincidir con los ejercicios militares europeos que se realizan en su país para una posible misión de posguerra en Ucrania.

Los incidentes ocurrieron mientras Rusia llevaba un importante bombardeo nocturno sobre la vecina Ucrania. El hecho avivó las tensiones entre Europa y Moscú justo cuando Estados Unidos intenta dar impulso a las conversaciones que media para poner fin a una guerra que comenzó tras la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania hace casi cinco años.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que, al parecer, "estamos ante una provocación intencional" por parte de Rusia.

Hasta el momento, Moscú no ha hecho ningún comentario sobre los misiles y el presunto dron, ni sobre las maniobras del viernes.

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Se cree que un misil ruso se estrelló a unos 35 kilómetros (22 millas) de donde se llevaban a cabo los ejercicios militares, dijeron funcionarios. Un misil de crucero Kh-101 cayó a unos 50 kilómetros (30 millas) de la frontera con Ucrania, y lo que, según los funcionarios, probablemente fue un dron a reacción impactó a unos 30 kilómetros (20 millas) de la frontera con Ucrania.

Hasta el momento, no se han reportado heridos o daños.

Tropas europeas participaron el viernes en un ejercicio militar sin precedentes de dos semanas que comenzó el 9 de noviembre en el sureste de Polonia. Las fuerzas se preparan para una posible misión de posguerra en Ucrania destinada a ayudar a estabilizar el país y reconstruir su ejército.

Los países europeos ya habían expresado su alarma por lo que consideran intentos de Rusia de desestabilizar el continente.

El presidente estadounidense Donald Trump habló sobre la guerra durante una cumbre celebrada en China el jueves con Putin y el líder chino, Xi Jinping, según su enviado Steve Witkoff.

Otro de sus representantes, su año Jared Kushner, dijo a líderes europeos que Estados Unidos creen que Rusia se siente "cómoda" con garantías de seguridad tipo OTAN para Ucrania en la posguerra, en lo que podría ser un paso hacia un acuerdo.