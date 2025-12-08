Catedral de Notre Dame, la preferida de visitantes

París, Fra.- Un año después de su gran reapertura, tras un colosal esfuerzo de restauración por el incendio que conmocionó a París y al mundo en 2019, la catedral de Notre Dame se ha convertido en el monumento más visitado de la capital francesa con 11 millones de visitantes, por encima del Louvre o la torre Eiffel.

Desde que el arzobispo Laurent Ulrich proclamara “¡Notre Dame, abre tus puertas!” en la noche del 7 de diciembre de 2024, en una solemne ceremonia con mandatarios de todo el mundo, la curiosidad por el renacimiento del templo junto al Sena ha llevado a algo más de 30,000 personas a traspasar su umbral cada día, llegados de todos los continentes, ya fuera por motivos religiosos o meramente turísticos.

Supone un incremento respecto a los alrededor de 9 millones de visitantes anuales que se estimaban para la catedral justo antes del incendio del 15 de abril de 2019, un siniestro que arrasó buena parte de su estructura y por el que aún se realizan trabajos, como atestiguan los andamios y grúas que la siguen flanqueando al cumplirse este aniversario.

“Es un icono de París (...) Está bonita. Es sencilla, a mí me ha recordado a la catedral de León por fuera”, dijo María del Mar, una turista llegada de La Rioja (norte de España) quien se mostraba sobre todo sorprendida por no haber visto en el interior ninguna huella del fuego.

“Por dentro está preciosa, parece como si no hubiera pasado nada. Es al contrario, está espectacular”, admiraba en el mismo sentido Ana, otra visitante llegada desde Murcia (sureste de España) con un grupo de amigos.

Una de las cosas que llaman más la atención de la restauración, es el aspecto de sus muros, con nuevo sistema de iluminación.