Causa tormenta lluvias y aludes en California

Por AP

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Causa tormenta lluvias y aludes en California

LOS ÁNGELES.- Una inusual tormenta de octubre llegó a California el martes y amenazó con azotar con fuertes lluvias, vientos intensos y posibles aludes de tierra a vecindarios de Los Ángeles afectados por incendios forestales. Se emitieron algunas órdenes de evacuación para viviendas.

Las lluvias torrenciales se desplazaban por el área en las primeras horas del martes. Algunos conductores vieron derrapar a sus autos y se reportaron accidentes en carreteras inundadas.

Había una alerta de inundación repentina en efecto para parte del condado Santa Bárbara, donde la policía emitió una orden de mantener un cobijo para un área que experimentó un incendio forestal el año pasado y fue objeto de flujo de escombros.

Las cantidades de lluvia para la mañana del martes variaban desde menos de 1,3 centímetros en el condado de Los Ángeles hasta aproximadamente 3,8 centímetros (1,5 pulgadas) en el condado de San Luis Obispo, según el servicio meteorológico.

“Estamos muy preocupados por el clima”, dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, explicando que los equipos de respuesta, rescatistas y helicópteros estaban listos para desplegarse y proporcionar ayuda.

